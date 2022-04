Quintana creu que la victòria davant del Buducnost “anirà bé per al cap”

Actualitzada 21/04/2022 a les 05:48

L’estrena d’Óscar Quintana a la banqueta del MoraBanc Andorra ha obert la porta a l’esperança. El triomf contra el Buducnost a l’Eurocup i l’accés als quarts de final de l’equip tricolor en la competició continental atorga certa il·lusió de cara a aconseguir el somni de la permanència a la Lliga ACB. El nou tècnic va reconèixer que la victòria contra els montenegrins “anirà bé per al cap dels jugadors”, però va deixar clar que “no siguem ingenus i llancem les campanes al vol”. En aquest sentit, diumenge torna la dura realitat de la Lliga Endesa i un nou partit sense marge d’error, la visita del Burgos al Poliesportiu. Quintana va assegurar que per guanyar “amb la segona part que hem fet no ens arriba, hem de jugar així 40 minuts”. D’altra banda, el MoraBanc Andorra va anunciar ahir que, precisament, aprofitant el marc de l’enfrontament contra el Burgos, Joan Martínez Benazet rebrà la distinció de soci d’honor del club. D’aquesta manera, el MoraBanc Andorra vol reconèixer la gran feina feta per Benazet com a ministre de Salut, “especialment en els moments més complicats de la pandèmia, en els quals es va convertir en un suport importantíssim per a la ciutadania”.