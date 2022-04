El MoraBanc Andorra supera el Buducnost i es classifica per als quarts de final de l’Eurocup amb Clevin –21 punts– a la percussió

Tant es trobava a faltar que el Sweet Caroline va sonar a música celestial. Novament, l’Eurocup li va servir de flotador al MoraBanc Andorra que, a les espatlles de Hannah –21 punts i sis triples– va segellar davant el Buducnost el bitllet per als quarts de final i va camuflar els problemes domèstics en el debut d’Óscar Quintana com a tècnic tricolor (74-64). La inèrcia pel canvi de govern a la banqueta i per l’elecció de Quintana va permetre veure un MoraBanc més escumós i endollat en l’inici del partit. Tot i la voluntat, l’equip no aconseguia espolsar-se la rèmora