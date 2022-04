El comú d'Andorra la Vella homenatja Joan Verdú

Actualitzada 20/04/2022 a les 13:32

Joan Verdú ha rebut aquest migdia el reconeixement del comú d'Andorra la Vella per la seva gran temporada, arrodonida amb la coronació de campió de la Copa d'Europa de gegant al país. Després de guanyar quatre proves del torneig continental i de rebre el premi a les finals de Soldeu, Verdú ha recollit l'agraïment de la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, i del cònsol menor, David Astrié, així com el pin de plata de la corporació. Marsol ha explicat que l'esquiador ha demostrat "constància i capacitat de sacrifici" i que "els somnis es poden fer realitat". Per part seva, Verdú, que ha estat acompanyat de la seva família i del gerent de la federació, Carles Visa, i del president, Pepi Pintat, ha comentat que "és un honor rebre aquest reconeixement" i que "treballaré per arribar el més lluny possible". L'esquiador de la FAE ha tornat a deixar clar que "el pas natural i el proper objectiu és la Copa del Món".