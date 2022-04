Actualitzada 20/04/2022 a les 11:53



Joan Martínez Benazet serà soci d’honor del MoraBanc Andorra. L’exministre de salut ha acceptat la distinció i la rebrà aquest diumenge en el partit que el MoraBanc Andorra juga contra Hereda San Pablo Burgos a la Bombonera.



COMUNICAT https://t.co/9kaZOpHeLg#SomUnPais pic.twitter.com/YX140hTsxQ — MoraBancAndorra (@morabancandorra) April 20, 2022

El MoraBanc Andorra ha informat en un comunicat que l'exministre de Salut, Joan Martínez Benazet serà soci d’honor del club. Així, Benazet rebrà la distinció aquest diumenge en el partit que el MoraBanc Andorra juga contra Hereda San Pablo Burgos a la Bombonera després d'haver-la acceptat.El club comunica que amb aquest gest vol reconèixer "la gran feina feta per Joan Martínez Benazet com a ministre de salut especialment en els moments més complicats de la pandèmia en els que es va convertir en un suport importantíssim per la ciutadania".