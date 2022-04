El cost de la proposta presentada per l’FC Andorra puja a uns 35 milions d’euros

L’FC Andorra roman a l’espera de la resposta del comú d’Encamp, de l’aprovació o no del projecte que va presentar per a la remodelació i concessió de Prada de Moles. Un projecte que Gerard Piqué i l’empresa Clayton –propietaris de l’entitat tricolor– han dibuixat perquè esdevingui una ambiciosa reforma i millora del recinte. En el dossier es presenta la idea de construir un edifici multifuncional al voltant del nou estadi, per poder acollir concerts i altres esdeveniments, un projecte que tindrà un cost d’uns 35 milions d’euros. El comú d’Encamp, que ja estudia el dossier i que prendrà una decisió