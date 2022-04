Els 'isards' tanquen l'Europeu a Sèrbia

Sense opcions d’ascens, buscaran a Belgrad una victòria que els asseguri la permanència

La selecció de rugbi XV tanca dissabte a Belgrad, davant Sèrbia a les 14.00 hores, l’Europeu de la Conference 2 Sud. En aquest darrer partit, els isards busquen un triomf que certifiqui de manera matemàtica la permanència a la categoria.



Els tècnics Paul Alieu i Thierry Barbiere han tingut dificultats per tancar la convocatòria degut a les baixes i han confeccionat una llista de 22 jugadors. Destaquen les absències per lesió dels piliers Hugo Hernández i Edisher Jamrulidze, la de Bastien Trape, molt important, en no tenir el permís per viajat del seu club, el Carcassona, i de Carles Espunyes. En