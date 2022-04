La gespa natural, obligatòria a partir del curs vinent

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va deixar clar a la reunió mantinguda amb els clubs que serà “inflexible” amb l’obligatorietat per a la temporada vinent que tots els clubs de Primera RFEF juguin en un camp amb gespa natural. Una decisió en què subratlla que no hi haurà, en cap cas, cap moratòria més en el tema de la superfície, que afecta directament l’FC Andorra. El club tricolor, independentment de la categoria on jugui la propera temporada, tant si ascendeix a Segona Divisió A com si continua a Primera RFEF, haurà de jugar sobre gespa natural per poder