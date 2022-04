La federació garanteix els drets televisius tot i els impagaments de Fuchs

Actualitzada 12/04/2022 a les 05:58

El president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, va confirmar als clubs de Primera RFEF que cobraran tot el que estava previst pels drets televisius de la competició tot i els impagaments de l’empresa Fuchs Sports, propietària de les imatges. En una reunió amb una trentena dels 40 clubs de la categoria, entre els quals l’FC Andorra, el dirigent va tranquil·litzar les entitats assegurant-los que percebran el que tenien previst tot i l’incompliment. A més, Rubiales va explicar als clubs que estan negociant amb Fuchs per donar-los facilitats de pagament, però no per rebaixar les quantitats.Un altre dels temes de l’ordre del dia va ser la votació sobre com omplir les possibles vacants que es produeixin a la Primera RFEF i els clubs van decidir fer-ho amb els millors equips dels que baixin i no els millors de Segona RFEF que es quedin sense aconseguir l’ascens. A més, es va votar en contra d’unificar els horaris a les quatre últimes jornades i es farà només les dues últimes.