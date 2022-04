Arnau Graslaub guanya el Campionat de Catalunya

Actualitzada 12/04/2022 a les 06:02

Arnau Graslaub es va proclamar campió de Catalunya en categoria júnior, un títol que va arribar després d’imposar-se a la prova que es va celebrar a la Sorrera Bike Park, a la Garriga (Barcelona). El jove biker va guanyar tant la classificatòria com la final amb gran autoritat i a quasi tres segons del segon classificat, sumant així el segon Català de la seva carrera esportiva, aquest cop en categoria júnior. A més, va aconseguir ser Top 10 de la classificació general, amb un novè lloc. Per part seva, Àlex Iscla, biker sub 23 de la federació, va realitzar una cursa espectacular i, tot i patir una petita caiguda a la baixada, va finalitzar la prova en una excel·lent sisena plaça en la categoria elit.D’altra banda, la secció de ruta de la federació va participar al Campionat de Catalunya contrarellotge de Torregrossa (Lleida). Sergi Casabella va ser 26è elit i Magali Salomon, setena en categoria femenina elit.