Atlètic Escaldes i Inter Escaldes van empatar 1-1 en el duel més destacat de l’estrena dels play-offs pel títol de la Lliga Multisegur Assegurances en un duel que permet seguir al vigent campió com a líder de la competició domèstica. L’Atlètic va avançar-se gràcies a Víctor Pérez, i Gerard Artigas va igualar per al vigent campió. L’Inter segueix amb els tres punts de marge respecte del segon, però ara no és l’UE Santa Coloma, sinó la UE Sant Julià, que va derrotar 2-1 els colomencs amb les dianes de Casas i Freire.



Al play-off per la permanència, el Carroi va signar