L'FC Andorra tanca la jornada en segon lloc després del triomf de l''Alba'

Actualitzada 11/04/2022 a les 06:38

L’FC Andorra va tancar la 31a jornada de la Primera RFEF en segona posició després que l’Albacete no donés opció a l’Atlético Sanluqueño i s’imposés per un contundent 4-0 al Carlos Belmonte. Amb aquesta victòria, el conjunt manxec recupera el lideratge en solitari amb 59 punts, mentre que els tricolors en tenen 58. La derrota del Vila-real B al camp del Barça B per 2-1 fa que el conjunt groguet perdi una mica de marge en la lluita per l’ascens directe i es quedi amb 55 punts.En la pròxima jornada, els tricolors visitaran l’Atlético Sanluqueño, mentre que l’Albacete visitarà Castàlia per enfrontar-se al Castelló. A més, tricolors i manxecs s’han de veure les cares a l’Estadi Nacional a la jornada 35 en un duel que es presumeix clau.