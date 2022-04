Dos assajos de Cristian Abarca i un tir a pals de Storm Fachaux donen el triomf als tricolors

El VPC Andorra va encetar les fases d’ascens a Federal 3 amb victòria per 13-9 contra el Foyer Laique du Haut Vernet de Perpinyà en la primera de les cinc eliminatòries que el conjunt tricolor haurà de superar per tal de pujar de categoria. En un duel marcat per les baixes a la posició d’obertura, i també a la banqueta per l’absència de Jonathan García Xepi amb Covid-19, els tricolors es van poder avançar passats els deu minuts de joc gràcies a un assaig de Cristian Abarca que no va tenir la transformació posterior de Storm Fachaux, però els visitants