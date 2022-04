Actualitzada 10/04/2022 a les 06:36

La selecció absoluta va estrenar el Premundial amb una derrota mínima contra Albània per 2-3 en un duel en què es va veure condemnada per un gol quan faltaven menys de dos minuts i mig per al final. Tot i la teòrica superioritat albanesa (és la selecció del grup amb millor rànquing), els tricolors van sortir ben plantats i donant la cara en tot moment. Un penal de Kaca va avançar Albània, i no va ser fins a la segona meitat quan Brayan Dos Santos va poder igualar el matx. Els albanesos van tornar a avançar-se gràcies a Shkodra, i Christian Regalo va tornar a igualar quan faltaven tres minuts i mig. El duel transitava cap a l’empat, però Brahimi va anotar el 2-3 i, tot i que la selecció va tenir ocasions per tornar a igualar el duel, la victòria va caure del costat d’Albània. Després del duel, el seleccionador Talín Puyaltó va manifestar que “ha estat un partit amb molt de respecte pels dos equips, ells ens han esperat a mitja pista, fet que ens ha sorprès”, i va afegir que “a la 2a part hem dominat, tot i que és cert que a la primera han dominat ells”. El tècnic, que s’estrenava en competició oficial, va destacar que “ens quedem amb cara d’insatisfacció perquè volíem treure alguna cosa positiva i hem estat al partit en tot moment”, i va cloure que “hem estat allà contra la selecció amb més coeficient del grup, ara ja pensem en demà [avui per al lector], que tenim un altre partit, hem d’aixecar el cap i hem vist que podem competir”. La selecció s’enfronta avui a les 17 hores a Suècia, l’amfitriona.