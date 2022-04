Podi d'Oriol Olm a la general de la Copa del Món d'esprint sub 20

Actualitzada 09/04/2022 a les 12:17

Oriol Olm va fer història després d’aconseguir acabar al podi de la general de la Copa del Món d’esquí de muntanya en la modalitat d’esprint en la categoria sub 20. A l’última cita de la temporada a Flaine (França) celebrada ahir no va poder classificar-se per a les finals (el format era diferent i només les disputaven els cinc millors de la qualificació), però el vuitè lloc que va aconseguir va valer-li per ocupar l’últim calaix dels llocs d’honor a la general.El nou vencedor de la Copa del Món d’esprint en categoria sub 20 va ser el suís Robin Bussard amb un total de 448 punts, seguit per l’italià Marco Salvadori amb 351, i Olm, que va ser tercer amb 319 punts, només set més que el també italià Luca Tomasoni. Tot i no poder passar ahir a les finals, els podis aconseguits a la Marmotta Trophy i la Valtellina Orobie van permetre al jove esquiador de la FAM acabar entre els llocs d’honor a la general. Des de la federació van fer una valoració positiva per una “gran notícia” per a tot l’equip nacional i l’ens federatiu, i és que mai s’havia aconseguit un èxit així.Durant la jornada d’ahir també van disputar-se les qualificacions de la categoria sènior, però cap dels altres dos representants de la FAM va poder accedir a les finals que es faran avui. Adrià Bartumeu va ser 52è a 1’03” del millor temps, mentre que Marcel Prat va acabar 53è, a 1’07”.