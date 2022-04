Actualitzada 09/04/2022 a les 11:03

L’FC Andorra va dormir ahir líder després d’imposar-se 2 a 1 al Madrid Castella en un duel vibrant i amb alternatives, però que es va acabar decidint amb un gol de Carlos Martínez a la segona meitat quan més estava dominant el filial madrileny i més perillava el resultat.El duel va arrencar amb la pilota dominada pels tricolors, tot i que sense generar gaire perill, i amb uns blancs esperant una mica al darrere i buscant sorprendre al contraatac i en accions de talent individual, com en una internada per la dreta de Peter, que no va trobar rematador per ben poc al cor de l’àrea. L’FC Andorra madurava i madurava les jugades cercant la millor opció, però la passada o el toc final no acabava de ser bo, com en una bona acció col·lectiva en què la paret final de Carlos Martínez va ser un pèl llarga.La primera clara, però, va ser local, amb una jugada individual de l’home més en forma de l’FC Andorra des de fa setmanes, Marc Fernández, que va fer una diagonal fins a la frontal de l’àrea, i que va provar un xut que va sortir fregant el pal de Fuidias. El gol rondava la porteria blanca mentre un desesperat Raúl González no parava de donar instruccions a la banqueta, i la flaire de gol es va acabar consumant al minut 36 després d’una sortida ràpida de l’FC Andorra i una combinació entre Molina i Vilà per l’esquerra que va acabar enviant a gol Hector Hevel al segon pal amb una rematada inapel·lable per fer l’1 a 0. El partit anava encaminat cap al descans amb triomf tricolor, però en una jugada aïllada Dotor va rematar des del punt de penal amb el cap una centrada des de l’esquerra aconseguint l’empat i gelant l’estadi just abans d’anar als vestidors.A la represa, els tricolors van arrencar força més imprecisos i a punt van estar d’aprofitar-ho els madridistes després d’una errada de Ratti a la sortida de pilota, tot i que la rematada de Dotor va sortir alta quan ho tenia tot per fer l’1 a 2. Els tricolors, molt perduts per moments, van respondre amb un cop de cap de Carlos Martínez molt tou que va atrapar Fuidias sense problemes. A la segona, el killer no va fallar i va enviar a la xarxa la pilota després d’una internada per l’esquerra de Marc Fernández que va fer la passada de la mort, i que va fer embogir un Estadi Nacional que va viure un gran ambient. El patiment final inherent al resultat no va impedir que la parròquia tricolor gaudís d’una nit que va acabar amb victòria i amb els tricolors al capdamunt de la classificació en espera dels duels d’avui i demà.Els tricolors visitaran diumenge vinent al migdia el Sanluqueño i la propera setmana rebran el Sabadell.L’equip va trobar a faltar el killer en molts moments durant la seva lesió i ahir va aparèixer quan més falta li feia al conjunt tricolor.Els tricolors no es van ensorrar quan eren dominats pels visitants a la segona meitat i van ser capaços d’aguantar i acabar enduent-se la victòria.Tot i que no estava ple, fa uns quants partits que l’Estadi Nacional registra bones entrades (ahir la millor) i viu un bon clima quan juga l’Andorra.