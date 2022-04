Actualitzada 09/04/2022 a les 12:17

La selecció femenina sub 19 va caure contra Eslovàquia a la segona jornada del Preeuropeu, que se celebra aquests dies a la Borda Mateu. Les centreeuropees van complir amb el paper de favorites i van tornar a golejar, tal com havien fet a la primera jornada, quan es van imposar per un contundent 8 a 0 al combinat d’Armènia. Tot i la desfeta, les tricolors encara mantenen les possibilitats d’acabar segones de grup.Les eslovaques van fer-se amb el domini del partit des de l’inici, però no van poder obrir el marcador fins a la mitja hora de joc, quan Tamara Moravkova va superar Alba Isal amb un fort xut des de fora de l’àrea. Just abans del decans, les visitants van ampliar la diferència, i és que Lenka Mazuchova va aprofitar una passada a l’espai per fer el 2 a 0 al temps afegit del primer temps. A la represa, el matx va seguir amb el mateix guió i Laura Retkesova va fer el tercer al minut 58, i les eslovaques van fer el quart i cinquè en tot just dos minuts amb les dianes de Sara Krsiakov i de nou de Retkesova, primer a la sortida d’un servei de cantonada i tot seguit amb un xut llunyà. A l’últim minut del partit, Frederika Kovalikova va tancar la golejada amb el 6 a 0 final.A l’altre duel de la jornada, Geòrgia va imposar-se per 2 a 0 a Armènia. La sub 19 femenina tancarà el Preeuropeu dilluns en el duel contra el combinat armeni a partir de les 12.00 hores a la Borda Mateu.