Victòria i lideratge per a l'FC Andorra

L’FC Andorra dormirà líder de Primera RFEF després de superar 2-1 al Madrid Castella en un partit igualat però que s’ha acabat decidint amb un gol de Carlos Martínez al minut 69. La primera part ha estat totalment tricolor, però els homes d’Eder Sarabia no ho han pogut materialitzar al marcador, ja que el duel ha arribat 1-1 al descans. A la segona, el duel ha estat blanc, però quan més patia l’FC Andorra, ha acabat marcant el gol de la victòria davant d’un gran ambient a l’Estadi Nacional.El duel ha arrencat amb pilota pels tricolors, però sense ocasions clares, i amb el Castella esperant al darrere i buscant sorprendre a la contra o amb la qualitat individual d’alguns dels seus futbolistes. L’ocasió més clara, però, ha estat per l’FC Andorra amb una jugada individual de Marc Fernàndez que ha acabat amb un tir de l’extrem que ha sortit fregant el pal. El domini de la pilota ha anat pujant encara més pels homes d’Eder Sarabia, i cada cop es veia el gol més a prop, i ha acabat arribant després d’una gran jugada col·lectiva tricolor que ha acabat culminant Hector Hevel amb una rematada impossible per a Fuidías. L’alegria, però, no ha durant gaire, i és que el filial blanc ha pogut empatar a l’últim minut després d’una rematada de Dotor amb el cap que ha enviat el duel 1-1 al descans.A la represa han arrencat més fins els blancs, aproximant-se, però sense generar gaire perill fins que Dotor ha perdonat als tricolors al minut 56 després d’un regal de Ratti en la sortida de pilota. La rematada de l’atacant madridista, però, ha sortit alta. Els tricolors han intentat respondre amb un cop de Cap de Carlos Martínez, però Fuídias ha pogut atrapar sense problemes. Aquesta arribada ha esperonat els tricolors i el davanter català ja no ha fallat a la segona i ha enviat a la xarxa una passada de la mort de Marc Fernández des de l’esquerra. La diana ha esperonat uns tricolors que han anat a buscar el segon guiats pel magnífic ambient de l’Estadi Nacional (hi ha hagut 2.020 espectadors, rècord d’assistència d’aquesta temporada), i han tingut el tercer que hagués donat tranquil·litat. Tots dos entrenadors han mogut la banqueta, però el marcador no s’ha tornat a moure i els tricolors han sumat la victòria que els permetrà dormir líders en posició d’ascens a Segona Divisió.