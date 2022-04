Nova reunió de clubs pels drets televisius

Actualitzada 08/04/2022 a les 06:53

Els 40 clubs de la Primera RFEF celebraran dilluns una nova reunió amb el president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, amb els drets televisius com a punt principal. Fa unes setmanes Footters va deixar d’emetre la competició, que va passar a retransmetre’s a Fuch Sports de manera gratuïta, una empresa amb seu a Luxemburg que era la que havia adquirit originalment els drets, i que posteriorment els va revendre a Footters. Les mesures cautelars d’un jutge espanyol van aturar-ho i ara la competició es pot gaudir a totes dues plataformes.En el rerefons, però, hi ha el temor perquè cap de les dues empreses pagui l’any que ve els diners compromesos (l’acord és d’uns vuit milions per cadascun dels tres anys), fet que suposaria una disminució important dels ingressos que reben els clubs, entre els quals l’FC Andorra. La federació es va comprometre fa unes setmanes a l’anterior reunió a garantir el cobrament d’aquest any a totes les entitats, però la temporada que ve està en l’aire. Aquest curs, els equips de la Primera RFEF reben de mitjana 365.000 euros d’ingressos entre els drets televisius i altres conceptes de màrqueting i patrocinis.Un altre punt de l’ordre del dia serà com cobrir les possibles vacants que es produeixin a la Primera RFEF de cara a la propera temporada, mentre que l’últim aspecte seran els precs i preguntes de les entitats.