Marc Vales debuta a la Superlliga de Malàisia

Marc Vales va fer el seu debut a la Superlliga de Malàisia a les files del Kedah Darul Aman FC en el duel que el seu nou equip va vèncer per 1 a 0 contra el Sri Pahang.L’internacional absolut va posar el punt final a tres anys a les files del Sandejfjord de Noruega (va jugar-hi tant a Primera com a Segona Divisió del país nòrdic) per encetar una nova aventura al país asiàtic, i després d’estar dos duels a la banqueta, dimecres va debutar després d’entrar al camp al minut 85 en substitució del jugador de Costa d’Ivori Dechi Marcel N’Guessan. A més de la Superlliga de Malàisia, Vales també disputarà competició continental, ja que el Kedah Darul Aman FC participa a l’AFC Cup, la segona competició d’Àsia.El futbolista internacional va mostrar-se molt satisfet pel seu debut oficial a través de les xarxes socials i va agrair als aficionats del seu nou equip el suport rebut.