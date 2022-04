L'FC Andorra vol vèncer el Castella i dormir líder

Actualitzada 08/04/2022 a les 11:08

L’FC Andorra rep aquesta nit (21.00 hores) el Reial Madrid Castella a l’Estadi Nacional en un dels millors duels que es poden veure actualment a la Primera RFEF, que podria servir perquè els tricolors se situïn líders de la competició en espera del que facin l’Albacete a casa contra l’Atlético Sanluqueño, i el Vila-real B en la visita al camp del Barça B.Els homes d’Eder Sarabia, però, no ho tindran gens fàcil, ja que reben un dels equips en millor forma del campionat (ha guanyat quatre dels cinc últims duels disputats i està empatat a punts amb l’últim lloc que dona accés al play-off d’ascens) i que compta amb més talent de la categoria, tal com va admetre el tècnic basc de l’FC Andorra. En aquest aspecte, Sarabia va manifestar que “té una de les millors plantilles i individualitats a totes les posicions”, i va afegir que “al final és el filial del Madrid i això vol dir que té alguns dels millors jugadors del món d’aquesta edat, i ara que fa més temps que no pugen al primer equip poden treballar més i això està millorant el seu rendiment i s’està notant”. A més, va assenyalar que “hem analitzat el partit que vam jugar a l’anada i estem preparats per a les diferents versions que està mostrant últimament perquè és un equip que si tens errades te les pot fer pagar”.Però més enllà del rival, l’entrenador també va voler centrar-se en el seu equip i va destacar que “nosaltres també estem molt bé i tenim les coses clares”, i va agregar que “nosaltres intentem atacar bé i defensar-nos amb la pilota, prioritzant sempre el nostre joc i que puguem estar bé per fer-los mal”. Sarabia podrà comptar amb tota la plantilla després de la recuperació de Carlos Martínez i no tindrà cap baixa de cara al duel.El d’aquesta nit serà un matx especial per al capità tricolor, Rubén Bover, que es trobarà a la banqueta rival un excompany de vestidor. I és que el balear va compartir equip amb Raúl González al New York Cosmos dels Estats Units, i va reconèixer abans del matx que “va ser una experiència única, vaig tenir l’oportunitat d’anar-hi i no vaig pensar-m’ho dos cops”, i va agregar que “va ser un luxe jugar al costat de Marcos Senna, Ayoze o Raúl”, i sobre aquest últim va admetre que “va ser un plaer aprendre al seu costat i considerar-lo un amic”. A més, va cloure que “de tant en tant seguim parlant, i vaig desitjar-li sort, però vaig dir-li que aquest cap de setmana es quedin els tres punts aquí, a Andorra”.La colònia blanca del Principat no fallarà aquesta nit a l’Estadi Nacional i es preveu que diversos aficionats madridistes gaudeixin del partit en directe. Tot i que la Penya Reial Madrid d’Andorra no ha organitzat l’assistència conjunta, diversos penyistes i aficionats sí que viuran el duel en directe. La penya sí que havia intentat organitzar una trobada dels seus penyistes amb el tècnic del filial madridista, però des del club blanc es va acabar descartant aquesta possibilitat a causa de la pandèmia, ja que a Espanya encara no es realitzen aquest actes per les mesures que hi ha vigents, i es va decidir no fer-lo aquí tampoc.