Cinquena posició d'Oriol Olm a la vertical de Flaine

Actualitzada 08/04/2022 a les 06:50

Oriol Olm va aconseguir la cinquena posició a la cursa vertical sub 20 de la Copa del Món d’esquí de muntanya de Flaine (França), l’última de la temporada. L’esquiador de la FAM va creuar la línia de meta amb un registre final de 20’37”, que va deixar-lo a 1’06” del vencedor de la prova, el suís Thomas Bussard, que va estar acompanyat al podi pel gal Anselme Damevin i pel també helvètic Robin Bussard. Després de la cursa, Olm va manifestar que “hem estat a la guerra durant tota la cursa, tot era molt nerviós i estic satisfet pel resultat, i també per poder haver estat al davant durant tota la temporada”.Pel que fa a la resta de representants de la FAM, tant Marcel Prat com Adrià Bartumeu van acabar lluny de les posicions capdavanteres a la cursa sènior. En el cas de Prat, va creuar la línia de meta a la 48a posició amb un temps de 22’09”, a 3’57” de la victòria, mentre que Bartumeu va ser el 52è amb un crono de 23’56”, a 5’44” del primer lloc. El triomf va ser per al suís Rémi Bonet, que va estar acompanyat als llocs d’honor per l’italià Federico Nicolini i per l’esquiador local Thibault Anselmet.Oriol Olm tancarà avui la temporada de la Copa del Món amb la disputa de l’esprint en categoria sub 20, i va explicar que té “ganes de donar-ho tot en el que significa l’últim cartux de la temporada”. Pel que fa a Prat i Bartomeu, tancaran demà el curs, ja que l’esprint de la categoria sènior se celebrarà durant la jornada de dissabte.