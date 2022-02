Òscar Casal, 8è classificat a la Vertical de Sierra Nevada

Actualitzada 05/02/2022 a les 06:49

Òscar Casal va signar la millor actuació de l’equip andorrà present al Campionat del Món d’SkySnow de Sierra Nevada (Granada). Casal va ser vuitè a la Vertical Race, un traçat de 4,2 quilòmetres i 950 metres de desnivell positiu, amb un temps de 40’54”, a 1’17” del guanyador, l’italià Luca del Pero, amb 39’37”. Carlos Fernández va finalitzar en la 16a posició amb un crono de 45’51”, Ariadna Fenés va ser 11a a la seva categoria amb un temps de 50’06, a 3’24” de la primera classificada, Lina El Kott, amb 46’31”, i Lluís Sanvicente va ser 24è invertint un temps de 49’28”. David Méndez, finalment, no va participar en la vertical. En la jornada d’avui es viurà, a partir de les 18.00 hores, la segona cursa del campionat, la clàssica de 12,5 quilòmetres de distància i 925 metres de desnivell positiu. Aquesta modalitat, en què participa per primer cop la selecció andorrana, consisteix a córrer curses de muntanya sobre la neu utilitzant grampons. Des de la FAM es destaca que aquesta experiència és molt positiva per als atletes perquè els ajuda a preparar-se per a la temporada d’estiu de curses de muntanya.