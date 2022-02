Comencen els Jocs Olímpics d'hivern de Pequín

Actualitzada 04/02/2022 a les 15:26

La cerimònia d'inauguració a l'Estadi Nacional, conegut com a Niu d'ocell, ha donat el tret de sortida als Jocs Olímpics d'hivern de Pequín que es disputen des d'avui i fins al 20 de febrer. La rider Maeva Estévez ha estat la banderera de la delegació andorrana, que ha sortit en el lloc 36è de la desfilada, per darrere d'Islàndia i atenent a l'ordre alfabètic xinès.La representació tricolor l'enceta demà -a les 8.45 del matí hora andorrana- Carola Vila amb els 7,5 km clàssic i els 7.5 km patinador. La fondista es troba "molt il·lusionada" en els que seran els seus primers Jocs Olímpics i comenta que es troba "motivada i amb optimisme" de cara al seu debut.La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha assistit a la cerimònia d'inauguració ja que s'ha desplaçat a la capital xinesa amb la delegació d'esportistes i amb els membres del Comitè Olímpic Andorrà. Riva es quedarà a Pequín fins al 10 de febrer per "donar el màxim suport als cinc esportistes andorrans", segons destaca el Govern en un comunicat. La ministra mantindrà diverses reunions amb els participants als jocs i celebrarà trobades bilaterals amb els seus homòlegs desplaçats a la cita xinesa.