Verdú no pot completar el debut a la Copa d'Europa

Actualitzada 02/12/2021 a les 17:56

Joan Verdú no ha pogut començar amb bon peu la Copa d'Europa d'esquí alpí, que ha començat avui a l'estació suïssa de Zinal. L'andorrà s'ha mostrat agressiu i se situava amb el 18è millor temps a la primera part de la cursa, sent 50 segons més lent que el primer classificat, però al arribar a la part plana no ha pogut passar per una porta i ha sortit del traçat, el que l'ha eliminat de la cursa. El seu entrenador, Fred Beauviel, ha lamentat que "ha intentat coses, i a vegades passa, i a vegades no passa". Verdú tindrà l'oportunitat de reivindicar-se a la pròxima carrera, que es disputarà demà mateix.Les condicions meteorològiques estan dificultant que les esquiadores que disputen la Copa del Món de descens al Canadà, entre elles Cande Moreno, puguin entrenar-se per la prova. De moment, només s'ha pogut disputar un únic entrenament oficial. Moreno va formar part dels tres entrenaments oficials previstos marcant la 56ª millor posició, però els altres dos van haver de cancel·lar-se, i la previsió és que els entrenaments previstos per avui tinguin el mateix destí.