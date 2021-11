Actualitzada 28/11/2021 a les 12:15

Després de l’estrena de Gal Mekel dijous, la resta d’internacionals del MoraBanc Andorra van entrar en acció a les finestres FIBA amb sensacions ben diverses.La millor actuació va ser la de David Jelínek, que va liderar la República Txeca, però que no va poder evitar la derrota a Bòsnia per 97-90. L’aler tricolor va acabar el partit amb 31 punts, 5 rebots i 1 assistència per cloure el matx amb 29 crèdits de valoració. A l’altre extrem, Amine Noua va col·laborar en l’ajustada victòria de França per 73-67 contra Montenegro amb 5 punts, 4 rebots i 3 assistències en 15 minuts de joc. Pel que fa als internacionals espanyols, Oriol Paulí i Víctor Arteaga, van ser descartats pel duel contra Macedònia, que va acabar amb triomf d’Espanya 65-94.Aquesta tarda juga l’Israel de Mekel, mentre que demà serà el torn, de nou, d’Espanya, França i la República Txeca.