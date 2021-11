Emili Asensio s'apunta un ple de victòries en el triomf del seu equip

Actualitzada 19/11/2021 a les 06:06

Emili Asensio va aconseguir un ple de victòries, quatre partits guanyats, en la participació amb el seu equip de França, el CP Auch, en la jornada de lliga Prenational. L’equip del jugador andorrà es va desfer per un clar 13 a 1 del seu rival, l’AP Caussade. A més, l’endemà es va desplaçar fins a Mollerussa, club en què juga aquesta temporada a Espanya, per prendre part a la jornada de la Segona Divisió. Asensio va ser clau en el triomf del seu equip davant el CTT Borges per 4 a 3, amb tres partits guanyats pel jugador andorrà.D’altra banda, l’altre Asensio, Obed, va poder debutar amb el seu equip, el Club Tennis Taula Esparreguera, a la Tercera Nacional Espanyola. Obed va tenir també tenir un paper cabdal aportant dues victòries en el triomf del seu equip per 4 a 2 contra el CTT Prat.