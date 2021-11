Margot Llobera debutarà al Dakar de copilot

Actualitzada 17/11/2021 a les 06:49

Després d’uns anys de lluita, Margot Llobera podrà estrenar-se al Dakar, i ho farà com a copilot d’un bugui que conduirà la catalana Mercè Martí. Aquesta estrena serà especial, ja que Llobera correrà dintre de l’estructura CMR Group Women Dakar Team, formada íntegrament per dones, i que completen Jessica Nebra i Iona Hernández com a mecàniques i Núria Gaja com a coordinadora.Martí i Llobera comandaran un Can-am Maverick RS amb motor de tres cilindres, 899 centímetres cúbics i motor de 195 cavalls, amb 850 quilos de pes. La corredora catalana va manifestar que “la nostra missió és reivindicar la presència de la dona a la competició més dura del món”, i va afegir que “hem de fer visibles els nostres objectius empoderant i donant visibilitat a la dona amb l’objectiu de crear referents per a les futures generacions d’esportistes”.El Ral·li Dakar 2022 se celebrarà entre el 2 i el 14 de gener a l’Aràbia Saudita, concretament amb sortida a Ha’il i arribada a Jeddah.L’esquadra va presentar-se ahir en un acte als jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona i va comptar amb representació institucional catalana amb la presència de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, i també del país, amb l’assistència del secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz. De fet, Ruiz va aprofitar la presentació per tenir una petita trobada amb la secretària general de l’Esport de Catalunya, Anna Caula.