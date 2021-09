El saig embarga 4.000 euros a l'FC Lusitans

Actualitzada 16/09/2021 a les 07:07

Ja fa uns anys que l’FC Lusitans va deixar de competir a causa dels diferents problemes econòmics, sobretot impagaments amb els futbolistes que van provocar denúncies d’alguns dels jugadors, però el club, que ja no apareix com a afiliat a la Federació Andorrana de Futbol, segueix acumulant dificultats.L’última, un nou embargament per part del saig de gairebé 4.000 euros (3.922,09 euros), tal com va publicar l’edició d’ahir del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, per executar la sentència dictada per la batlle Sònia Tumí en una causa d’arrendaments urbans.En els últims mesos el saig ja havia embargat béns i drets de l’FC Lusitans per imports més alts per altres causes com deutes amb una impremta, per una causa laboral per impagaments a futbolistes, o també per la sanció d’un expedient administratiu que va dictar la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).