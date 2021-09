El MoraBanc Andorra rebrà el Madrid amb un 40 per cent de públic al Poliesportiu, però ja treballa amb el Govern per ampliar-lo

El MoraBanc Andorra manté converses amb el Govern per ampliar l’aforament del Poliesportiu d’Andorra per als partits vinents, amb l’anhel de demanar que hi pugui haver el cent per cent del públic o, almenys, que es pugui cobrir la totalitat de socis del club. De moment, però, en el matx que suposarà el debut a l’ACB a casa contra el Reial Madrid (divendres 24 de setembre), l’assistència de públic estarà limitada a un 40 per cent, que suposarà unes 1.500 persones, i no serà obligatori presentar ni el passaport Covid de vacunació ni una prova diagnòstica com sí que es