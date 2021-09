L'Inter Escaldes incorpora Víctor Casadesús

Actualitzada 15/09/2021 a les 06:57

L’Inter Club d’Escaldes, vigent campió de la Lliga Multisegur Assegurances, va anunciar la incorporació de Víctor Casadesús per a la propera temporada. L’atacant va quedar lliure a final del curs passat després de militar a l’FC Andorra, i ara s’incorporarà al conjunt escaldenc, que buscarà sumar la seva tercera lliga consecutiva.Sobre aquesta incorporació, el davanter balear va assenyalar que està “molt content i l’acollida dels companys ha estat molt millor del que m’esperava”, i va afegir que “abans d’arribar-hi només em deien bones paraules del club, i des que soc aquí la meva sensació s’ha multiplicat”. Per últim, va cloure que “em sento un més de l’equip, més enllà de la meva trajectòria”.Casadesús ha jugat 11 temporades a la Primera Divisió espanyola, a les files del Llevant i el Mallorca, i també té experiència a Segona Divisió, on va jugar abans d’arribar a l’FC Andorra.