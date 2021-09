El Freeride World Tour torna a Arcalís del 30 de gener al 5 de febrer

Actualitzada 15/09/2021 a les 06:56

Ordino Arcalís acollirà la segona prova del calendari del Freeride World Tour del 30 de gener al 5 de febrer del 2022. La propera temporada la prova ordinenca no serà la primera del certamen, ja que uns dies abans (del 22 al 28 de febrer) se celebrarà una competició a Baqueira Beret. Després d’aquestes dues primeres proves hi haurà una altra al Canadà i el campionat acabarà amb les finals que es disputaran a Àustria i Suïssa.El Freeride World Tour reuneix els millors esquiadors i surfistes de neu forapista en categoria femenina i masculina i tindrà alguna variació al format. El tall per decidir els finalistes s’establirà després de la tercera prova i les finals es dividiran en dues cites, la primera amb dues rondes i una altra amb una d’única.