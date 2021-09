Mònica Doria es queda fora de la final de canoa

Actualitzada 13/09/2021 a les 06:46

La Copa del Món de Pau no li deixarà un pòsit gaire agradable a Mònica Doria. La palista andorrana no va poder passar el tall a les semifinals de canoa –hi accedeixen les 10 millors– i va acabar en un 27è lloc que, per tant, la deixava fora de la final de la modalitat.Les penalitzacions van tornar a ser definitives per a Doria, ja que el temps que va marcar de 112.73 li hauria permès acabar segona per darrere de Jessica Fox. Els dos tocs a les portes 11 i 21 i, sobretot, la penalització de 50 segons per saltar-se la porta 18, van tornar a ser decisius per a la palista, tal com va passar a la final de caiac.Tampoc va poder accedir a la final de canoa l’altra andorrana, Laura Pellicer, que va fer un crono de 130.24, un temps que li va permetre acabar en 25è lloc i millor classificada que Doria. Tot i això, el seu crono definitiu va ser de 136.24 un cop afegits els sis segons de penalització pels tocs que va cometre a les portes 3, 6 i 22 del traçat del Pau-Pyrénées Whitewater Stadium.