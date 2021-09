El MoraBanc Andorra va celebrar la festa de presentació del curs amb protagonisme pel pivot senegalès, que va escenificar la il·lusió de l’equip i l’afició

No ho va dubtar ni mig segon. Moussa Diagne va ser presentat pel cap de comunicació del club, Gabriel Fernández, i el pivot senegalès va irrompre a l’escenari de l’antiga caserna de bombers d’Andorra la Vella amb un mig somriure de nen entremaliat. Moussa ja tenia al cap que la volia liar i es va arrencar a ballar. Era la millor manera de demostrar al públic, a la seva gent, que està content i que està convençut que aquesta serà una gran temporada. Diagne va escenificar i personificar la il·lusió que hi ha al vestidor i entre el públic per