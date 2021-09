El MoraBanc Andorra tanca la pretemporada contra el Pau Orthez

Actualitzada 11/09/2021 a les 06:50

El MoraBanc Andorra disputa aquesta tarda (19.00 h) a Tolosa el darrer assaig de preparació, contra el Pau Orthez. Un partit per acabar de posar fil a l’agulla i per veure els primers minuts del nou reforç, el pivot Víctor Arteaga. El tècnic adjunt, David Eudal, explica que el d’avui contra el Pau “és el partit, teòricament, per mostrar totes les coses que hem anat treballant durant la pretemporada. Té la importància que té però volem acabar amb bones sensacions i afrontar el millor possible el primer partit de lliga, amb positivisme i bona dinàmica”. I és que a la pretemporada s’han pogut veure coses molt positives però a l’equip, en molts moments, li ha faltat continuïtat en el joc. Eudal assegura que “forma part de la preparació i de vegades pots fer quintets que no faràs servir durant l’any i pots perdre una mica de ritme, però no és preocupant”. Els tricolors tenen una setmana més per acabar de perfilar la posada a punt abans de l’inici de la lliga, dissabte 18 a la pista del Reial Betis Coosur.