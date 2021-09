Mònica Doria i Laura Pellicer entren avui en escena a Pau

Actualitzada 10/09/2021 a les 06:59

Mònica Doria comença avui la competició en una altra prova del circuit mundial, la Copa del Món que es disputa aquest cap de setmana a la localitat francesa de Pau. La palista andorrana, després de la darrera participació a la Copa del Món de la Seu d’Urgell, enceta aquest matí un nou repte en un mes de setembre realment atapeït. Avui, tant Doria com Laura Pellicer disputaran la baixada classificatòria en la disciplina de caiac i a la tarda tindrà lloc la preliminar de canoa.Doria arriba amb la confiança òptima després de fregar el podi al Parc del Segre amb una cinquena plaça en canoa, el seu segon millor resultat en una cita del circuit mundial, després d’haver aconseguit marcar el millor temps a la semifinal. Les penalitzacions van ensorrar les opcions de podi per a l’andorrana, que espera rescabalar-se a la cita de Pau a partir d’avui.El frenètic mes de setembre abaixarà el teló per a Mònica Doria al Campionat del Món que se celebrarà a la capital d’Eslovàquia, Bratislava. Va ser allà, justament, on l’andorrana va aconseguir un segon lloc a la Copa del Món del 2019.