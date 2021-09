Una combativa selecció perd a Budapest un partit en què Hongria acaba demanant l’hora

Veure com Hongria entrega la pilota i esprem el partit esgotant els cinc canvis jugant a casa, al Puskás Aréna de Budapest, hauria de sonar a música celestial per a la selecció. En el futbol no hi ha derrotes dolces, ni honroses, ni orgulloses, però la d’ahir d’Andorra s’hi apropa bastant. Un gol anul·lat per fora de joc de Cucu i el signat per Max Llovera van permetre somiar el que hauria estat un punt majúscul i alpí (2-1).



La selecció, igualment combativa que davant San Marino i a Wembley contra Anglaterra, va tancar la finestra internacional fent un soroll inopinat