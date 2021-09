Andorra perd 4-0 a Wembley

Actualitzada 05/09/2021 a les 19:57

La selecció nacional ha caigut aquesta tarda x-x contra Anglaterra a Wembley a la cinquena jornada del Premundial. Els jugadors de totes dues seleccions han protestat contra el racisme abans d'arrencar el duel agenollant-se al terreny de joc uns segons després de que alguns futbolistes d'Anglaterra rebessin insults racistes al partit que van disputar dijous passat a Hongria.

El matx ha arrencat amb el guió previst amb Anglaterra dominant però sense gaudir d'ocasions clares fins que Lingard ha obert el marcador al minut 18 després d'aprofitar una pilota morta per fer l'1-0 després d'un refús de Marc Vales. Els anglesos han seguit dominant però sense generar gaire perill, i el duel ha arribat 1-0 al descans.

A la represa, Anglaterra ha posat una marxa més i ha enviat una pilota al travesser mitjançant James només arrencar la segona meitat. El seleccionador local ha fet entrar a les estrelles Kane, Grealish o Mason Mount per poder tancar el partit, i precisament entre els dos últims han fabricat el segon amb una jugada que ha acabat amb un penal que ha transformat Kane. Els locals en volíen més, i Lingard ha fet la seva segona diana de la tarda amb un tir des de fora de l'àrea on no ha pogut fer res Gomes, i tot seguit Saka ha fet el definitiu 4-0 a la sortida d'un còrner.

El combinat nacional jugarà dimecres el tercer partit d'aquesta aturada internacional, quan es desplaçarà a Budapest per veure's les cares amb Hongria (20.45 h). No podran disputar aquest duel Marc Vales, Marc Rebés ni Christian García, que van veure ahir la segona groga del cicle i hauran de complir un partit de sanció.