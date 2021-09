Mònica Doria passa a 'semis' en caiac i en canoa

Actualitzada 04/09/2021 a les 12:31

Mònica Doria va classificar-se per a les semifinals de la Copa del Món de piragüisme que s’està celebrant a la Seu d’Urgell tant en la modalitat de caiac com en la de canoa, i en aquesta última categoria també van aconseguir passar de ronda Laura Pellicer i Noemí Font.La jornada al Parc del Segre va iniciar-se amb la competició de caiac, on Doria va poder passar a semifinals per la via ràpida després de fer el setè millor temps a les eliminatòries a 3”76 de l’australiana Jessica Fox. En aquesta primera baixada, Laura Pellicer va ser 31a i Noemí Font va acabar 37a, i van haver de disputar la repesca, on tampoc van assegurar el pas a semifinals.En canoa, les tres palistes del país van tenir un inici complicat, ja que Doria va ser penúltima després de saltar-se una porta, amb Pellicer 26a i Font 29a, tot i que les tres van poder completar la feina a la repesca i seran a les semifinals.Avui es disputa la semifinal i final de caiac, mentre que demà serà el torn de la canoa.