Enri salva un punt per l'Andorra al minut 89 (2-2)

Actualitzada 03/09/2021 a les 21:28

L'FC Andorra ha empatat 2-2 a Algesires en un partit boig en què ha començat perdent 2-0 i on Rubén Enri ha salvat un punt al minut 89. Els tricolors han fet mèrit per no haver hagut de patir tant, o fins i tot per guanyar, però la mala sort a l'inici els ha fet anar a remolc durant tot el duel.

El partit ha arrencat de la pitjor manera possible pels tricolors, que després de salvar-se als 15 segons, han vist com l'Algesires s'avançava amb un gol de rebot als tres minuts. Álvaro ha servit una falta directa que ha tocat a l'esquena de Tomás i ha sorprès a Ratti per situar l'1-0 al marcador. Els tricolors han intentat fer un pas endavant, però han sigut els andalusos qui han tingut el segon gràcies a una jugada individual de Roni, tot i que la rematada del davanter local ha marxat alta.

Poc a poc els tricolors s'han anat trobant més còmodes sobre la gespa després del noqueig inicial, i buscaven fer mal per les bandes amb Eudald Vergés i Dani Morer, tot i que sense gaire èxit. De fet, tot i el domini de la pilota dels visitants, l'Algesires ha estat a punt de fer el segon, de nou amb una jugada de mala sort després d'un refús de Vilanova que ha rebotat en Riverola i que ha estat a punt de colar-se a la porteria de Ratti, que ha pogut evitar el 2-0 amb una aturada espectacular. El porter tricolor, però, no ha pogut fer res poc després en la rematada de cap d'Almenara després d'una centrada lateral de Tomás just abans de la pausa d'hidratació.

L'FC Andorra ha tingut els seus millors moments just després del 2-0 amb un parell d'arribades de Marc Fernández, especialment la segona, però el seu xut des de la frontal de l'àrea ha sortit fregant el pal de la porteria de Crespo, i amb una internada de Morer, que ha anat per terra i on s'ha reclamat penal, tot i que el marcador no s'ha tornat a moure i el duel ha arribat al descans amb el 2-0 pels locals.

A la represa Sarabia ha mogut la banqueta i l'FC Andorra ha tingut ocasions per marcar, però ni la rematada de cap de Riera ni una recuperació de Carlos Martínez han acabat amb gol. I precisament un dels futbolistes que acabava d'entrar, Hector Hevel, ha pogut retallar diferències amb un espectacular xut des de 30 metres que ha sorprès el porter local. Amb l'1-2, el duel ha entrat en una nova fase amb l'Algesires ben tancat traient aigua de la barca, i l'FC Andorra bolcat a l'atac en busca de l'empat.

Carlos Martínez ha tingut a les seves botes l'empat amb una jugada dins de l'àrea, però la seva rematada s'ha estavellat en Hector Hevel. Sarabia ha fet entrar més pòlvora en atac amb Rubén Enri, i precisament el davanter català ha aprofitat una errada defensiva dels locals per anotar el gol de l'empat que li ha servit en safata Hevel. Els tricolors han tingut encara opcions de fer el gol de la victòria, però el matx ha acabat finalment amb repartiment de punts.

Els tricolors afrontaran una nova jornada a domicili la propera setmana amb la visita a un dels equips importants del grup, l'Albacete, en un duel que es disputarà el dissabte 11 de setembre a les 21.00 hores a l'estadi Carlos Belmonte.