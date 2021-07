El resident Ben O'Connor s'endú la victòria a Tignes

El líder de la cursa, Tadej Pogacar, dona un nou cop als rivals

El ciclista resident de l’AG2R Ben O’Connor va aconseguir ahir la victòria a la novena etapa del Tour de França entre Cluses i Tignes en una jornada en què el líder Tadej Pogacar va donar un nou cop a tots els seus rivals en la lluita per la general amb un atac en l’última de les pujades de la jornada.



La jornada va estar marcada per les condicions climatològiques amb fred i una intensa pluja per moments, i O’Connor va aconseguir amb altres corredors neutralitzar Nairo Quintana, líder fins al moment, a falta de 75 quilòmetres per meta. L’australià va atacar