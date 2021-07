Segona victòria d'etapa per a Mark Cavendish

Actualitzada 02/07/2021 a les 05:59

El britànic Mark Cavendish va aconseguir la seva segona victòria en aquest Tour de França després d’imposar-se a l’esprint a la sisena etapa entre Tours i Châteaux. La jornada va seguir el guió previst amb una escapada, que va ser neutralitzada al tram final del recorregut, i amb l’equip Deceuninck-Quick Step llançant l’esprint perquè el veterà corredor anglès s’acabés enduent el triomf.A la general no va haver-hi canvis i Mathieu van der Poel vestirà una jornada més el mallot groc de líder amb vuit segons de marge sobre Tadej Pogacar i 30 sobre Wout Van Aert. Entre els residents, el viegent campió del món, Julian Alaphilippe, segueix sent el millor posicionat en quarta posició, mentre que Enri Mas ocupa el 14è lloc a 1’58”.El Tour segueix avui en direcció cap als Alps i avui hi haurà una etapa de mitja muntanya entre Vierzon i Le Creusot. Els ciclistes hauran d’afrontar 249,1 quilòmetres i hi haurà cinc ports puntuables al tram final.