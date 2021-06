El govern espanyol permetrà el retorn del públic als estadis

Actualitzada 25/06/2021 a les 06:45

La ministra de Sanitat espa­nyola, Carolina Darias, va assegurar ahir que el públic podrà tornar als estadis de futbol i de bàsquet professional (Primera i Segona Divisió i lliga ACB) perquè se suprimeix l’article 15.2 de la llei de nova normalitat que ho impedia.Aquesta mesura no afectarà l’FC Andorra (la Primera RFEF no es considera professional), però sí el MoraBanc Andorra, que té la previsió que al setembre tots els seus socis puguin gaudir dels partits. A més de la normativa espanyola, els tricolors també depenen del que digui Govern, que actualment permet un aforament del 50 per cent dintre dels espais tancats i del 70 per cent en recintes esportius que estiguin a l’aire lliure. A més, s’haurà de seguir utilitzant la mascareta.