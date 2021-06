Sense restriccions de públic per gaudir de l'arribada del Tour

Actualitzada 23/06/2021 a les 12:02

El públic tindrà via lliure per gaudir de l'arribada del Tour al país, tot i que des d'Andorra Turisme s'ha demanat que es porti la mascareta tot i ser un espai a l'aire lliure, ja que es preveu una gran afluència de persones. Segons ha explicat el director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, "la gent podrà apropar-se tant en alçada durant els ports, com al nucli urbà en el final de l'etapa, però des d'aquí diem i recomanem que la gent porti mascareta". Torres ha destacat també que "la principal limitació serà a l'arribada en relació amb els equips i corredors, perquè no es podrà entrar en contacte amb ells. Se'ls veurà, però a una major distància".A nivell logístic, les restriccions de trànsit per l'arribada del diumenge 11 arrencaran la nit abans, ja que des de les 22.00 hores, només hi haurà un carril de circulació per sentit a l'Avinguda Tarragona. Els dos carrils que acostumen a ser de sentit pujada, es convertiran en un carril per cada direcció. A més, des de les 4.00 hores, es tallarà la circulació a l'Avinguda Tarragona completament. De la mateixa manera, des de les 17.00 hores de dissabte es tancaran els aparcaments del Parc Central, Parc Central 2, Prada Guillemó i Estació. Precisament pel que fa als viatgers, les línies d'autobusos internacionals podran operar amb normalitat fins a les 12.00 hores a l'Estació Nacional d'Autobusos, i més enllà d'aquesta hora, s'habilitarà un punt especial passada la rotonda de la Comella.D'altra banda, Enric Torres no ha volgut quantificar l'estimació del retorn econòmic que portarà el Tour, però ha explicat que la cursa porta unes 4.500 persones que s'allotjaran al país, i que veient els precedents d'altres ocasions, podrien venir entre 10 i 12.000 visitants per gaudir de l'etapa. En aquest aspecte, Torres ha destacat que "sabem que té un impacte econòmic molt important, i més en un moment on necessitem una alta afluència", a més, ha afegit que "el Tour és un gran esdeveniment important pel país i l'economia, i també per la difusió que té arreu del món", i és que la Grande Boucle es veu a més de 190 països del món.Per últim, de cara a l'etapa del diumenge 11 amb arribada a Andorra la Vella, es mobilitzaran 147 agents de policia, 65 agents de circulació d'Encamp, Canillo, La Massana, Escaldes-Engordany i Andorra la vella, i 80 voluntaris. A més, la Gendarmeria serà l'encarregada de la seguretat de la línia d'arribada i les zones sensibles.