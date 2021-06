Andorra, al grup de cinc amb Moldàvia i Macedònia

Actualitzada 22/06/2021 a les 06:56

L’equip andorrà de Copa Davis no va poder tenir pitjor sort en el sorteig de la fase d’ascens al play-off del grup Mundial II que es disputa a partir d’avui a Skopje (Macedònia).Andorra, capitanejada per JeanBa Poux i format per Damien Gelabert, Eric Cervós i el jove Jordi Trilla, ha quedat enquadrada en el grup B, amb dos dels tres equips més forts. Així, els andorrans hauran de disputar la lligueta en el grup de cinc equips, amb Macedònia, Moldàvia, San Marino i Kosovo, mentre que el grup A el conformen Montenegro, Albània, Azerbaidjan i Armènia. La configuració dels pools ha quedat definida molt allunyada dels desitjos de l’equip andorrà, que haurà d’intentar el repte d’acabar segon en un grup en què tant Moldàvia com Macedònia tenen jugadors amb rànquing ATP a les seves files. “És el grup de la mort, però lluitarem”, va comentar el capità, Jean BaPoux. El sorteig, a més, ha fet canviar la tàctica de l’equip andorrà, que pretenia introduir de dos Damien Gelabert per tenir més opcions.Finalment, el tennista de 28 anys, que ja va debutar fa deu en una eliminatòria de Copa Davis també a Macedònia, serà el número 1 i començarà el periple dels tricolors contra Moldàvia, avui a les deu del matí, davant Ilya Snitari, número 1.588 de l’ATP. Tot seguit serà el torn d’Èric Cervós, que s’enfrontarà a Alexandre Cozbinov, 670 de l’ATP. Després dels dos individuals es jugaran els dobles.