L'Enfaf femení necessita guanyar el Verdú per assegurar la permanència

Actualitzada 20/06/2021 a les 06:33

L’Enfaf femení disputa aquesta tarda (17.00h) a La Massana el partit més important de la temporada. Noranta minuts per definir un objectiu com treballar durant tot l’any però que s’ha d’assegurar en aquest darrer compromís. Les noies de José Antonio Martín han de guanyar el cuer, el Verdú, per més de dos gols de diferència i superar així el Sabadell -que ocuparà ara el 13è lloc- en el gol average general. “L’equip està amb moltes ganes i il·lusió per aconseguir-ho. Se’ns presenta una gran oportunitat”, reconeix el tècnic tricolor. Ara bé, en aquest context s’han de tenir en compte els descensos compensats. En cas de pujar el Levante las Planas a Reto Iberdrola -Segona Divisió- pujaria també el Martinenc de Preferent a Primera Nacional, baixarien quatre equips i a l’Enfaf li seria suficient amb guanyar. En cas de no ascens del Levante las Planas -defensa avui un 3 a 1 a favor davant el Getafe- baixarien 5 equips a Primera Divisió i l’Enfaf quedaria salvat només si goleja avui.