El resident Albert Ramos renuncia a anar als Jocs

Actualitzada 19/06/2021 a les 06:15

El resident espa­nyol Albert Ramos no anirà als Jocs Olímpics després de renunciar a ser a la cita de Tòquio. Ramos és el número 38 mundial i podia repetir com a olímpic després de la renúncia de Pablo Carreño (Nadal també ho havia fet), però finalment el català va preferir no anar als Jocs i seguir amb la temporada.