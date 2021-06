La selecció espanyola femenina d’handbol prepara la cita de Tòquio al país amb el record de la medalla aconseguida a Londres 2012

El comú d’Encamp ve apostant des de fa uns quants anys pel turisme esportiu i convertir la parròquia en una terra d’estades, i els resultats d’aquesta aposta es veuen dia a dia. Enguany, on el món de l’esport té com a epicentre els Jocs Olímpics de Tòquio, Encamp no n’és menys i la parròquia es converteix també en olímpica amb la presència de diversos atletes i seleccions que preparen la gran cita.



Una d’aquestes estades és la que estan realitzant Las Guerreras, la selecció femenina espa­nyola d’handbol que anirà a Tòquio per la medalla. El 2012 ja van ser a Encamp