El tècnic tricolor creu que la plantilla hauria donat moltes alegries de no ser per les lesions i la covid, i ja mira cap a la temporada vinent

Tres setmanes després d’acabar l’ACB, Ibon Navarro analitza la temporada i pensa en el futur.



Quina valoració fa del curs?

Tot s’ha de posar en context. Crec que de vegades l’autoexigència i l’esperit de resistència i resiliència ens tapen la realitat, i de vegades te l’ensenyen més des de fora. Hem hagut de superar molts problemes i obstacles i l’equip ha arribat al final amb opcions de ser al play-off, i crec que s’hi ha de donar valor. Si has estat fidel als teus valors i al que vols ser has d’estar content, i crec que ho hem estat.



Com explica la resposta