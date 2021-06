Ezar i Bemiser s'imposen a l'Andorra Sènior Cup

Actualitzada 14/06/2021 a les 07:04

L’Ezar de la Rioja i el Bemiser Legends, format per jugadors veterans del Saragossa, van ser els guanyadors de la categoria de +35 i +45, respectivament, a l’onzena edició de l’Andorra Sènior Cup que s’ha disputat aquest cap de setmana. Una edició estranya i especial amb motiu de les restriccions sanitàries però que ha deixat bon sabor de boca a l’organització. L’impulsor, Talín Puyaltó, assegurava estar “molt content” per com havia sortit tot i va afegir que “ha estat un any especial i la gent ha vingut predisposada a gaudir i a passar-ho bé i això és molt important”. En la categoria de +35, conformada per 12 equips, l’Ezar de la Rioja i el Paso a Chica de Madrid es van trobar a la final, jugada a l’Estadi Nacional, amb victòria de l’Ezar, un dels clàssics del torneig, per 3 gols a 1. En la categoria de +45 anys, formada per sis equips, el Bemiser Legends de Saragossa va guanyar el Veterans Vilanova de Barcelona per 4-1.