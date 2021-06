L'Spartan Race ja suma gairebé 3.400 inscrits

Encamp espera unes 8.000 persones el cap de setmana

La sisena edició de l’Spartan Race, que tindrà lloc aquest cap de setmana a Encamp, ja escalfa motors. Per a l’edició d’enguany ja hi ha gairebé 3.400 espartans inscrits, una xifra notable tenint en compte que el límit de participants que va marcar el ministeri de Salut és de 4.000. Aquesta serà la segona vegada que la cita es porta a terme al centre de la parròquia, un canvi d’ubicació, més urbà, que “es consolida”, tal com va apuntar ahir el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica encampadà, Nino Marot. A més, va dir que “s’espera l’arribada d’unes 8.000 persones